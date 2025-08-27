    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали троє людей
27.08.2025  08:36   Віталій Хіневич

Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали троє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки;  у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), ліцей, склад агрофірми (с. Мечебилове); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.
Отримав відсіч.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
