27.08.2025 08:36 Віталій Хіневич
Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали троє людей
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
У м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
7 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Ланцет»;
-
3 БпЛА типу «Молнія»;
-
4 fpv-дрони;
-
1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань);
-
у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);
-
у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), ліцей, склад агрофірми (с. Мечебилове);
-
у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.
Отримав відсіч.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що за добу на Харківщині рятувальники
залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
