27.08.2025 08:36 Віталій Хіневич

Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали троє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань);

у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);

у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), ліцей, склад агрофірми (с. Мечебилове);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.