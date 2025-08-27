27.08.2025 08:12 Мирон Зелений

Ігор Терехов привітав працівників метрополітену з ювілеєм (фото)

Урочистий концерт з нагоди 50-річчя від початку роботи метрополітену відбувся 26 серпня у Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов відзначив унікальну роль метро в історії міста, подякував колективу підприємства за витримку та професіоналізм, а також окреслив плани розвитку галузі - будівництво двох нових станцій та електродепо, оновлення рухомого складу.

«Метрополітен - це життя нашого міста. Завдяки вашій праці Харків вистояв у найважчі дні війни. Попереду у нас - великі плани розвитку, і ми обов’язково їх реалізуємо. Дякую вам за важку, але таку необхідну роботу», - зазначив Ігор Терехов.

Під час урочистостей мер вручив працівникам КП «Харківський метрополітен» почесні грамоти та подяки Кабінету міністрів, нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, а також цінні подарунки - годинники.

Захід завершився святковим концертом.

Фотогалерея