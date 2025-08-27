    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
27.08.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 26 по 27 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області.
 
4 з 5 цих пожеж зафіксовані на Ізюмщині:
 
  • у селищі Борова внаслідок дронових атак горіли 2 господарчі споруди за різними адресами;
  • в м. Ізюм ворожі БпЛА спричинили пожежу на території приватного домоволодіння, де горіли житловий будинок та гараж;
  • вночі ворог вдарив безпілотником по навчальному закладу на території Барвінківської громади, спричинивши пожежу.
У селі Волоська Балаклія Куп'янського району внаслідок обстрілу зайнялась суха трава на відкритій місцевості на площі 1 га.
 
Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6,5 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
