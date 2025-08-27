27.08.2025 08:05 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 26 по 27 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області.

4 з 5 цих пожеж зафіксовані на Ізюмщині:

у селищі Борова внаслідок дронових атак горіли 2 господарчі споруди за різними адресами;

в м. Ізюм ворожі БпЛА спричинили пожежу на території приватного домоволодіння, де горіли житловий будинок та гараж;

вночі ворог вдарив безпілотником по навчальному закладу на території Барвінківської громади, спричинивши пожежу.

У селі Волоська Балаклія Куп'янського району внаслідок обстрілу зайнялась суха трава на відкритій місцевості на площі 1 га.

Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6,5 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram