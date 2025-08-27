27.08.2025 08:05 Віталій Хіневич
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Протягом доби з 26 по 27 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області.
4 з 5 цих пожеж зафіксовані на Ізюмщині:
у селищі Борова внаслідок дронових атак горіли 2 господарчі споруди за різними адресами;
в м. Ізюм ворожі БпЛА спричинили пожежу на території приватного домоволодіння, де горіли житловий будинок та гараж;
вночі ворог вдарив безпілотником по навчальному закладу на території Барвінківської громади, спричинивши пожежу.
У селі Волоська Балаклія Куп'янського району внаслідок обстрілу зайнялась суха трава на відкритій місцевості на площі 1 га.
Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6,5 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.
