27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 серпня відзначають День сала. Це свято люблять не лише українці, а й численні туристи.
У 1770 народився Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, батько класичної німецької філософії.
1856 – народився Іван Франко, український письменник, поет, «вічний революціонер» та «каменяр».
1871 – народився Теодор Драйзер, американський письменник («Американська трагедія», «Фінансист», «Титан», «Стоїк») та громадський діяч.
1877 – народився Чарльз Роллс, співзасновник компанії «Роллс-Ройс», учасник перегонів. Поставив перший британський рекорд швидкості на автомобілі, став першою людиною, яка здійснила переліт через Ла-Манш і назад без посадки, і, на жаль, першим британцем, який загинув в авіакатастрофі.
1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував у журналі першу розповідь про пригоди Тарзана.
1940 – американська компанія СВS продемонструвала у Нью-Йорку першу систему кольорового телебачення, придатну для практичного застосування.
1941 – народився Богдан Ступка (пом. 22 липня 2012), радянський та український актор театру та кіно.
1946 – у США випробувано крісло пілота, що автоматично катапультується.
1955 – у Великобританії побачив світ перший екземпляр «Книги рекордів Гіннесса» на 198 сторінках. Спочатку книга була схожа на солідний довідник, але згодом до неї стали включатися також забавні та екстравагантні досягнення.
1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.
1983 – народилася Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
1991 – проголошення незалежності Молдови.
2003 – Марс наблизився до Землі на мінімальну відстань за останні 60 000 років (55,75 млн км).
2007 – ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам'ятників російській імператриці Катерині.
за Новоюліанським календарем: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан.
за Юліанським календарем: Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Міхей, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір.
Емоції загострені, що добре для романтики, але небезпечно для суперечок. Уникайте колких слів — серце потребує тепла, а не пояснень.
У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.
Цього дня в Україні святкують Горіховий Спас, а у світі відзначають День повітряних зміїв.
