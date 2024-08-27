    
27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 серпня відзначають День сала. Це свято люблять не лише українці, а й численні туристи.

27 серпня відзначають День сала
 
До війни по всій країні організовувалися масові заходи, конкурси з дегустацією страв, які приготували з його використанням: торти, профітролі і навіть справжні роли з начинкою з сала. Цей продукт вважається не лише смачним, а й корисним, оскільки містить вітаміни А, Е, D, F, мікроелемент селен. Однією з найцінніших складових сала вважається арахідонова кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серцевого м’яза, покращує роботу нирок, виводить із крові зайвий холестерин. Сало солять, варять, смажать запікають та заморожують.
 
* * *
 
Також 27 серпня Міжнародний день боксу. Це свято було перенесено з 22 липня, щоб зв'язати його з першим чемпіонатом світу AIBA з боксу, який проводився в Гавані, Куба, 1974 року. Бокс як вид спорту має давню історію, адже змагання з кулачних боїв проводилися ще в античному світі та входили до програми Олімпійських ігор. Однак сучасний бокс, який ми знаємо сьогодні, виник в Англії в XIX столітті, тому його часто називають англійським боксом.

* * *
 
27 серпня також відзначається Міжнародний день лотереї. Слово «лотерея» походить від фінської мови і в оригіналі звучало як *hlot*, що означає «жереб». Згодом воно перейшло в англійську мову як *lot*, що означає «доля». Перша відома лотерея була організована 24 лютого 1466 року в бельгійському місті Брюгге. Її заснувала вдова відомого художника Яна ван Ейка, щоб на виручені кошти придбати продукти для місцевих жителів.

Також цього дня

У 1770 народився Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, батько класичної німецької філософії.

1856 – народився Іван Франко, український письменник, поет, «вічний революціонер» та «каменяр».

1871 – народився Теодор Драйзер, американський письменник («Американська трагедія», «Фінансист», «Титан», «Стоїк») та громадський діяч.

1877 – народився Чарльз Роллс, співзасновник компанії «Роллс-Ройс», учасник перегонів. Поставив перший британський рекорд швидкості на автомобілі, став першою людиною, яка здійснила переліт через Ла-Манш і назад без посадки, і, на жаль, першим британцем, який загинув в авіакатастрофі.

1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував у журналі першу розповідь про пригоди Тарзана.

1940 – американська компанія СВS продемонструвала у Нью-Йорку першу систему кольорового телебачення, придатну для практичного застосування.

1941 – народився Богдан Ступка (пом. 22 липня 2012), радянський та український актор театру та кіно.

1946 – у США випробувано крісло пілота, що автоматично катапультується.

1955 – у Великобританії побачив світ перший екземпляр «Книги рекордів Гіннесса» на 198 сторінках. Спочатку книга була схожа на солідний довідник, але згодом до неї стали включатися також забавні та екстравагантні досягнення.

1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.

1983 – народилася Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.

1991 – проголошення незалежності Молдови.

2003 – Марс наблизився до Землі на мінімальну відстань за останні 60 000 років (55,75 млн км).

2007 – ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам'ятників російській імператриці Катерині.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан.

за Юліанським календарем: Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Міхей, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір.

 

В этот день 

 
 

