27.08.2024 07:30 Рита Парфенова

27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 серпня відзначають День сала. Це свято люблять не лише українці, а й численні туристи.

До війни по всій країні організовувалися масові заходи, конкурси з дегустацією страв, які приготували з його використанням: торти, профітролі і навіть справжні роли з начинкою з сала. Цей продукт вважається не лише смачним, а й корисним, оскільки містить вітаміни А, Е, D, F, мікроелемент селен. Однією з найцінніших складових сала вважається арахідонова кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серцевого м’яза, покращує роботу нирок, виводить із крові зайвий холестерин. Сало солять, варять, смажать запікають та заморожують.

Також 27 серпня Міжнародний день боксу. Це свято було перенесено з 22 липня, щоб зв'язати його з першим чемпіонатом світу AIBA з боксу, який проводився в Гавані, Куба, 1974 року. Бокс як вид спорту має давню історію, адже змагання з кулачних боїв проводилися ще в античному світі та входили до програми Олімпійських ігор. Однак сучасний бокс, який ми знаємо сьогодні, виник в Англії в XIX столітті, тому його часто називають англійським боксом.



27 серпня також відзначається Міжнародний день лотереї. Слово «лотерея» походить від фінської мови і в оригіналі звучало як *hlot*, що означає «жереб». Згодом воно перейшло в англійську мову як *lot*, що означає «доля». Перша відома лотерея була організована 24 лютого 1466 року в бельгійському місті Брюгге. Її заснувала вдова відомого художника Яна ван Ейка, щоб на виручені кошти придбати продукти для місцевих жителів.

Також цього дня

У 1770 народився Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, батько класичної німецької філософії.



1856 – народився Іван Франко, український письменник, поет, «вічний революціонер» та «каменяр».



1871 – народився Теодор Драйзер, американський письменник («Американська трагедія», «Фінансист», «Титан», «Стоїк») та громадський діяч.



1877 – народився Чарльз Роллс, співзасновник компанії «Роллс-Ройс», учасник перегонів. Поставив перший британський рекорд швидкості на автомобілі, став першою людиною, яка здійснила переліт через Ла-Манш і назад без посадки, і, на жаль, першим британцем, який загинув в авіакатастрофі.



1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував у журналі першу розповідь про пригоди Тарзана.



1940 – американська компанія СВS продемонструвала у Нью-Йорку першу систему кольорового телебачення, придатну для практичного застосування.



1941 – народився Богдан Ступка (пом. 22 липня 2012), радянський та український актор театру та кіно.



1946 – у США випробувано крісло пілота, що автоматично катапультується.



1955 – у Великобританії побачив світ перший екземпляр «Книги рекордів Гіннесса» на 198 сторінках. Спочатку книга була схожа на солідний довідник, але згодом до неї стали включатися також забавні та екстравагантні досягнення.



1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.



1983 – народилася Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.



1991 – проголошення незалежності Молдови.



2003 – Марс наблизився до Землі на мінімальну відстань за останні 60 000 років (55,75 млн км).



2007 – ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам'ятників російській імператриці Катерині.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан.



за Юліанським календарем: Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Міхей, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір.