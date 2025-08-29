    
29.08.2025  10:15   Віталій Хіневич

Почесний харків’янин Станіслав Перлін святкує день народження

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 серпня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, помічника голови Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України Станіслава Перліна.

 
«Ваша активна професійна та громадська діяльність є прикладом відданості службі, рідному місту та всій Україні.
 
Завдяки Вашій підтримці було реалізовано чимало важливих ініціатив, спрямованих на допомогу захисникам нашої держави.
 
Дякую за небайдужість, людяність і відданість Харкову! Бажаю міцного здоров’я, нових добрих справ і мирного неба!» - говориться у привітанні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов вручив відзнаки новим почесним харків'янам.
 
 
