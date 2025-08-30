30.08.2025 11:25 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 15

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 12

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 12

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

