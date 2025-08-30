30.08.2025 10:20 Віталій Хіневич

Фахівці розпочинають пуски газу у Харківському та Богодухівському районах

Сьогодні газовики розпочинають відновлювати газопостачання до будинків Дергачівської, Малоданилівської, Солоницівської, Золочівської громад, що залишились без газу через аварійну ситуацію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Пуски газу до житлових будинків сьогодні проводять більше 100 працівників Харківської філії «Газмережі».

Роботи відбуватимуться у всіх чотирьох громадах області. І проходитимуть поетапно.

«Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам «Газмережі» до газових приладів у своїх оселях, для безпечної подачі енергоносія в будинки», - йдеться у повідомленні.

