30.08.2025  09:30   

Ігор Терехов вітає працівників авіації

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем авіації України.


«Сьогодні ми відзначаємо свято всіх, хто обрав небо своєю професією та покликанням. В часи війни воно має особливе значення, адже саме військові авіатори стоять на захисті нашої країни і щодня доводять, що українське небо непідвладне ворогу.
 
Ви стали символом стійкості та відваги, силою, завдяки якій противник не може почуватися безкарним. Від імені всіх харків’ян щиро дякую вам за службу й самопожертву. Бережіть себе!
 
Бажаю вам сил та наснаги! І нехай якнайшвидше настане день, коли літаки підніматимуться в українське небо не для бою, а для мирних польотів!».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що День авіації України щороку відзначають у останню суботу серпня. Це свято об’єднує усіх, хто присвятив своє життя небу – військових і цивільних льотчиків, авіаконструкторів, інженерів, техніків та працівників авіаційної інфраструктури.
Тэги:  харків, ігор терехов
