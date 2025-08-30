Ігор Терехов вітає працівників авіації

30.08.2025 09:30

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем авіації України.



«Сьогодні ми відзначаємо свято всіх, хто обрав небо своєю професією та покликанням. В часи війни воно має особливе значення, адже саме військові авіатори стоять на захисті нашої країни і щодня доводять, що українське небо непідвладне ворогу.

Ви стали символом стійкості та відваги, силою, завдяки якій противник не може почуватися безкарним. Від імені всіх харків’ян щиро дякую вам за службу й самопожертву. Бережіть себе!

Бажаю вам сил та наснаги! І нехай якнайшвидше настане день, коли літаки підніматимуться в українське небо не для бою, а для мирних польотів!».

