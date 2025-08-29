29.08.2025 13:30 Віталій Хіневич

В одному з районів Харкова тимчасово не буде газу: список адрес

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи в Шевченківському районі Харкова.

2 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі міста, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул.Дерев’янка буд. 16-А;

пр-т Науки буд. 65, діл. 83, діл. 108, діл. 65, діл. 2, діл. 38, діл. 39, діл. 40, діл. 5, діл. 41, діл. 7, діл. 8, 9, діл. 10, діл. 13, діл. 15 (65/15), діл. 16, діл. 17, діл. 18, 53, діл. 25, діл. 76, 71, діл. 56, 57, діл. 57, 58, діл. 79, 100, діл. 61, діл. 264, діл. 6.

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.

