    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Судитимуть українця, який захоплював селища Харківщини у лавах окупаційної армії
31.08.2025  18:16   Дмитро Колонєй

Судитимуть українця, який захоплював селища Харківщини у лавах окупаційної армії

На Харківщині винесуть вирок чоловіку, який воював проти власної держави.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний громадянин України, уродженець тимчасово окупованого м. Стаханов (наразі — м. Кадіївка) Луганської області служив ворогові:
 
  • у 2018 році переїхав до РФ;
  • у вересні 2022 року вступив до лав армії держави-агресорки, уклав контракт, пройшов бойову підготовки обвинувачений з позивним «Туй»;
  • обійняв посаду старшого стрільця 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії окупаційної армії;
  • до листопада 2023 року брав участь у штурмі українських позицій на Куп’янському напрямку Харківської області;
  • пізніше чоловік був переведений до складу 336-ї окремої бригади морської піхоти 11-го армійського корпусу західного військового округу ЗС РФ;
  • із січня 2024 року воював на боці ворога на Слов’янському та Краматорському напрямках Донецької області.
 
Обвинуваченого оголосили у розшук, його судитимуть заочно у Салтівському районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть біглого посадовця окупаційного уряду.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
