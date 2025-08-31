31.08.2025 18:16 Дмитро Колонєй
Судитимуть українця, який захоплював селища Харківщини у лавах окупаційної армії
На Харківщині винесуть вирок чоловіку, який воював проти власної держави.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 24-річний громадянин України, уродженець тимчасово окупованого м. Стаханов (наразі — м. Кадіївка) Луганської області служив ворогові:
-
у 2018 році переїхав до РФ;
-
у вересні 2022 року вступив до лав армії держави-агресорки, уклав контракт, пройшов бойову підготовки обвинувачений з позивним «Туй»;
-
обійняв посаду старшого стрільця 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії окупаційної армії;
-
до листопада 2023 року брав участь у штурмі українських позицій на Куп’янському напрямку Харківської області;
-
пізніше чоловік був переведений до складу 336-ї окремої бригади морської піхоти 11-го армійського корпусу західного військового округу ЗС РФ;
-
із січня 2024 року воював на боці ворога на Слов’янському та Краматорському напрямках Донецької області.
Обвинуваченого оголосили у розшук, його судитимуть заочно у Салтівському районному суді м. Харкова.
