Судитимуть українця, який захоплював селища Харківщини у лавах окупаційної армії

На Харківщині винесуть вирок чоловіку, який воював проти власної держави.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 24-річний громадянин України, уродженець тимчасово окупованого м. Стаханов (наразі — м. Кадіївка) Луганської області служив ворогові:

у 2018 році переїхав до РФ;

у вересні 2022 року вступив до лав армії держави-агресорки, уклав контракт, пройшов бойову підготовки обвинувачений з позивним «Туй»;

обійняв посаду старшого стрільця 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії окупаційної армії;

до листопада 2023 року брав участь у штурмі українських позицій на Куп’янському напрямку Харківської області;

пізніше чоловік був переведений до складу 336-ї окремої бригади морської піхоти 11-го армійського корпусу західного військового округу ЗС РФ;

із січня 2024 року воював на боці ворога на Слов’янському та Краматорському напрямках Донецької області.

Обвинуваченого оголосили у розшук, його судитимуть заочно у Салтівському районному суді м. Харкова.

