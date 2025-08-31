31.08.2025 19:18 Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік знущався, а потім жорстоко вбив свого собаку

Прокуратура відреагувала на злочин, який скоїв чоловік у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , увечері 30 серпня 2025 року у приватному секторі Холодногірського району Харкова стався жахливий випадок. 53-річний чоловік спочатку знущався над своїм собакою, а потім вбив його.

Сусіди, почувши скигління тварини, стукали у ворота, проте господар не реагував. Згодом він загорнув мертву тварину у простирадло та викинув у кущі.

Люди розповіли правоохоронцям, що неодноразово чули, як господар бив собаку, намагалися говорити з ним, але він ігнорував зауваження. Сусіди зізналися, що жили в страху за життя власних домашніх улюбленців.

Наразі готується клопотання про призначення комісійно-ветеринарної експертизи. У подальшому вирішуватиметься питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram