    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловік знущався, а потім жорстоко вбив свого собаку
31.08.2025  19:18   Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік знущався, а потім жорстоко вбив свого собаку

Прокуратура відреагувала на злочин, який скоїв чоловік у Харкові.

Розправився жорстоко зі своїм собакою містянин: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, увечері 30 серпня 2025 року у приватному секторі Холодногірського району Харкова стався жахливий випадок. 53-річний чоловік спочатку знущався над своїм собакою, а потім вбив його.
 
Сусіди, почувши скигління тварини, стукали у ворота, проте господар не реагував. Згодом він загорнув мертву тварину у простирадло та викинув у кущі.
 
Розправився жорстоко зі своїм собакою містянин: Новини Харкова
 
Люди розповіли правоохоронцям, що неодноразово чули, як господар бив собаку, намагалися говорити з ним, але він ігнорував зауваження. Сусіди зізналися, що жили в страху за життя власних домашніх улюбленців.
 
Наразі готується клопотання про призначення комісійно-ветеринарної експертизи. У подальшому вирішуватиметься питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про п'яну кермувальницю водного мотоциклу, яка погубила жінку під Харковом.
 
 
Тэги:  вбивство, смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Надзвичайні події Кривава суперечка: на Харківщині чоловік вбив власного сина 22.08 Надзвичайні події Загарбники під час обстрілу вбили мирну мешканку Харківщини 14.08 Надзвичайні події У Харкова жінка намагалася вбити матір ножем
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 