У Харкові чоловік знущався, а потім жорстоко вбив свого собаку
Прокуратура відреагувала на злочин, який скоїв чоловік у Харкові.
, увечері 30 серпня 2025 року у приватному секторі Холодногірського району Харкова стався жахливий випадок. 53-річний чоловік спочатку знущався над своїм собакою, а потім вбив його.
Сусіди, почувши скигління тварини, стукали у ворота, проте господар не реагував. Згодом він загорнув мертву тварину у простирадло та викинув у кущі.
Люди розповіли правоохоронцям, що неодноразово чули, як господар бив собаку, намагалися говорити з ним, але він ігнорував зауваження. Сусіди зізналися, що жили в страху за життя власних домашніх улюбленців.
Наразі готується клопотання про призначення комісійно-ветеринарної експертизи. У подальшому вирішуватиметься питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.
