П'яна водійка водного мотоциклу погубила жінку під Харковом

Як сталася трагедія у передмісті Харкова з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , нетвереза 47-річна жінка 2 серпня 2025 року на Нагорівському озері поблизу селища Безлюдівка керувала водним мотоциклом, на пасажирському місці якого перебувала її подруга та врізалася у надувну «плюшку», на якій перебували дві жінки віком 33 та 20 років.

Трагедія розігралася також через те, що п'яна жінка

не врахувала обстановку на воді, обмеження видимості та безпечної швидкості,

не переконалася у правильності маневру

33-річна потерпіла отримала тяжкі травми та була доставлена до лікарні, де 8 серпня померла. Доведено, що смерть жінки стаася саме через важку сукупну травму, отриману 2 серпня.

Підозрювана такош порушила законодавчі вимоги:

не мала права на керування судном,

не мала відповідного посвідчення та кваліфікації.

порушила заборону використання малих суден та водних мотоциклів для розваг на водоймах, яка діє на період воєнного стану у Харківській області

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

