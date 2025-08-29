    
29.08.2025  17:34   

П'яна водійка водного мотоциклу погубила жінку під Харковом

Як сталася трагедія у передмісті Харкова з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, нетвереза 47-річна жінка 2 серпня 2025 року на Нагорівському озері поблизу селища Безлюдівка керувала водним мотоциклом, на пасажирському місці якого перебувала її подруга та врізалася у надувну «плюшку», на якій перебували дві жінки віком 33 та 20 років. 
 
 
Трагедія розігралася також через те, що п'яна жінка
  • не врахувала обстановку на воді, обмеження видимості та безпечної швидкості,
  • не переконалася у правильності маневру 
 
33-річна потерпіла отримала тяжкі травми та була доставлена до лікарні, де 8 серпня померла. Доведено, що смерть жінки стаася саме через важку сукупну травму, отриману 2 серпня.
 
 
Підозрювана такош порушила законодавчі вимоги:
  • не мала права на керування судном,
  • не мала відповідного посвідчення та кваліфікації.
  • порушила заборону використання малих суден та водних мотоциклів для розваг на водоймах, яка діє на період воєнного стану у Харківській області 
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що у Харкові розшукується 35-річна жінка з району 3-го кладовища.
 
Тэги:  смерть, аварія, харків
Версия для печати

