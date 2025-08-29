29.08.2025 17:34
П'яна водійка водного мотоциклу погубила жінку під Харковом
Як сталася трагедія у передмісті Харкова з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, нетвереза 47-річна жінка 2 серпня 2025 року на Нагорівському озері поблизу селища Безлюдівка керувала водним мотоциклом, на пасажирському місці якого перебувала її подруга та врізалася у надувну «плюшку», на якій перебували дві жінки віком 33 та 20 років.
Трагедія розігралася також через те, що п'яна жінка
-
не врахувала обстановку на воді, обмеження видимості та безпечної швидкості,
-
не переконалася у правильності маневру
33-річна потерпіла отримала тяжкі травми та була доставлена до лікарні, де 8 серпня померла. Доведено, що смерть жінки стаася саме через важку сукупну травму, отриману 2 серпня.
Підозрювана такош порушила законодавчі вимоги:
-
не мала права на керування судном,
-
не мала відповідного посвідчення та кваліфікації.
-
порушила заборону використання малих суден та водних мотоциклів для розваг на водоймах, яка діє на період воєнного стану у Харківській області
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
