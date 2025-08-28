28.08.2025 21:14 Дмитро Колонєй

Другу добу розшукується худорлява 35-річна харків'янка з району 3-го кладовища

Харків'янка, яка потребує меддопомоги, пішла з дому та зникла.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 26 серпня 2025 р. після 07.00 ранку у джінсах та мокасинах у сіточку пішла з дому по вулиці Євгена Храпка (р-н кладовища № 3, Салтівський р-н), і з того часу зникла худорлява кареока 35-річна Оксана Шаріф з темно-русявим волоссям довжиною нижче плечей 176-178 см. на зріст

Потребує медичної допомоги!

Всіх, хто має інформацію щодо зниклої прохання телефонувати за номерами: +38-068-777-0-112 або

102

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що заарештовано харківського молодика, який збив насмерть жінку на тротуарі.