    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Другу добу розшукується худорлява 35-річна харків'янка з району 3-го кладовища
28.08.2025  21:14   Дмитро Колонєй

Другу добу розшукується худорлява 35-річна харків'янка з району 3-го кладовища

Харків'янка, яка потребує меддопомоги, пішла з дому та зникла.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 26 серпня 2025 р. після 07.00 ранку у джінсах та мокасинах у сіточку пішла з дому по вулиці Євгена Храпка (р-н кладовища № 3, Салтівський р-н), і з того часу зникла худорлява кареока 35-річна Оксана Шаріф з темно-русявим волоссям довжиною нижче плечей 176-178 см. на зріст  
 

Потребує медичної допомоги!

 
Всіх, хто має інформацію щодо зниклої прохання телефонувати за номерами:
  • +38-068-777-0-112 або 
  • 102

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що заарештовано харківського молодика, який збив насмерть жінку на тротуарі.

Тэги:  пошук, зника жінка, харків
