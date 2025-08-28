28.08.2025 21:46 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращіх педагогів міста

Нагородження у відбулося під час форуму «Освітні бренди Харкова».



Як повідомляє РЕДПОСТ , у заході взяв участь мер Харкова Ігор Терехов, депутати міськради, ректори вишів, педагоги, представники батьківської ради та учнівського самоврядування.

Під час форуму обговорювалися підсумки минулого навчального року та плани на майбутнє. Серед тем - будівництво підземних шкіл, створення першого в Україні підземного дитсадка, а також організація освітнього процесу в умовах воєнного часу.

Ігор Терехов нагородив представників вищої школи, педагогічних колективів та освітян міста Почесними грамотами Харківської міськради, виконкому та Подяками міського голови.

Своєю чергою директор Департаменту освіти Ольга Деменко повідомила, що з початку навчального року в комунальних закладах навчатимуться майже 95 тис. школярів, з яких 56% перебувають у місті. За її словами, кількість дітей у Харкові збільшилася втричі порівняно з травнем 2022 року, тому зараз найважливішим завданням для освітян є створення безпечних умов для навчання.