28.08.2025  20:39   Дмитро Колонєй

Міжнародна організація «Mercy Corps» збільшить підтримку Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов та представниця організації в Україні Вікі Акен підписали меморандум про взаєморозуміння.


Я повідомляє РЕДПОСТ, під час зустрічі мера Харкова з представниками міжнародної організації «Mercy Corps», що працює в Україні, сторони підписали меморандум, який відкриває перспективи для спільної роботи в таких сферах, як підтримка малого та середнього бізнесу, розвиток соціальної інфраструктури, гуманітарна допомога, а також відбудова зруйнованих об'єктів житлово-комунального господарства.
 
Сторони зосередили увагу на важливості створення нових робочих місць для харків’ян, зокрема для ВПО, які знайшли прихисток у Харкові. Ігор Терехов наголосив, що в місті зараз мешкає понад 206 тис. переселенців, і для них необхідно створити комфортні умови життя.
 
«Ми збудували підземні школи, забезпечили безкоштовний проїзд у транспорті, годуємо щодня до 50 тисяч осіб. І ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Разом ми зможемо ще більше», - зазначив мер. 
 
У відповідь директор представництва «Mercy Corps» в Україні Вікі Акен підтвердила наміри організації збільшити підтримку Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлено більше 15 тисяч постраждалих квартир і приватних будинків завдяки допомозі УВКБ ООН.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, mercy corps
В этот день 

 
 

