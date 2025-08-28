28.08.2025 20:39 Дмитро Колонєй

Міжнародна організація «Mercy Corps» збільшить підтримку Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов та представниця організації в Україні Вікі Акен підписали меморандум про взаєморозуміння.



Я повідомляє РЕДПОСТ , під час зустрічі мера Харкова з представниками міжнародної організації «Mercy Corps», що працює в Україні, сторони підписали меморандум, який відкриває перспективи для спільної роботи в таких сферах, як підтримка малого та середнього бізнесу, розвиток соціальної інфраструктури, гуманітарна допомога, а також відбудова зруйнованих об'єктів житлово-комунального господарства.

Сторони зосередили увагу на важливості створення нових робочих місць для харків’ян, зокрема для ВПО, які знайшли прихисток у Харкові. Ігор Терехов наголосив, що в місті зараз мешкає понад 206 тис. переселенців, і для них необхідно створити комфортні умови життя.

«Ми збудували підземні школи, забезпечили безкоштовний проїзд у транспорті, годуємо щодня до 50 тисяч осіб. І ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Разом ми зможемо ще більше», - зазначив мер.

У відповідь директор представництва «Mercy Corps» в Україні Вікі Акен підтвердила наміри організації збільшити підтримку Харкова.

