У Харкові відновлено більше 15 тисяч постраждалих квартир і приватних будинків завдяки допомозі УВКБ ООН

Представниця ООН в Україні Кароліна Біллінг відвідала Харків з прощальним візитом.



Як повідомляє РЕДПОСТ під час зустрічі мер Харкова Ігор Терехов та Кароліна Ліндхольм Біллінг обговорили підсумки реалізованих проєктів - безпечні простори для внутрішньо переміщених осіб, програми з гуманітарної підтримки та відбудови пошкоджених житлових будинків.

За каденцію Кароліни Ліндхольм Біллінг УВКБ ООН було відновлено понад 15 тис. квартир і приватних будинків в найбільш постраждалих районах міста.

Ігор Терехов висловив вдячність за її внесок у розвиток соціальної підтримки в Харкові та особливо відзначив важливість ініціатив УВКБ ООН щодо відбудови житла, особливо на Північній Салтівці, та згадав простір для ВПО «Свій», де сотні переселенців щомісяця отримують адміністративну, юридичну, психологічну та іншу допомогу.

Своєю чергою Кароліна Ліндхольм Біллінг підкреслила важливість бути поруч з мешканцями міста в найскладніші моменти і висловила сподівання, що ще повернеться до Харкова.

