27.08.2025 19:48 Дмитро Колонєй

Ви були всюди, де було потрібно - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди волонтерам з нагоди Дня міста.



Ви були всюди, де було потрібно - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час урочистго заходу мер Харкова Ігор Терехов висловив вдячність волонтерам, військовим і всім, хто з перших днів війни підтримує та захищає місто. Він згадав найважчі моменти повномасштабного вторгнення і підкреслив, що саме завдяки згуртованості й самовідданості людей Харків живе та працює.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Шановні волонтери, ви - неперевершені! З початку війни ми стоїмо пліч-о-пліч. Пам’ятаю метрополітен і ті 160 тисяч людей, які щодня там перебували. Пам’ятаю, як ви допомагали: готували їжу, збирали теплий одяг. Ви були всюди, де було потрібно. Згадую й Північну Салтівку, де ми разом евакуйовували людей. На кожному місці прильоту я бачу, як ви допомагаєте, підтримуєте харків’ян. Моя шана і подяка вам», - зазначив Ігор Терехов.

Мер вручив представникам волонтерського руху нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, цінні подарунки - годинники, Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.