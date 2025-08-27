    
Главная Новини Харкова Влада Ви були всюди, де було потрібно - Ігор Терехов
27.08.2025  19:48   Дмитро Колонєй

Ви були всюди, де було потрібно - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди волонтерам з нагоди Дня міста.


Ви були всюди, де було потрібно - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час урочистго заходу мер Харкова Ігор Терехов  висловив вдячність волонтерам, військовим і всім, хто з перших днів війни підтримує та захищає місто. Він згадав найважчі моменти повномасштабного вторгнення і підкреслив, що саме завдяки згуртованості й самовідданості людей Харків живе та працює.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
«Шановні волонтери, ви - неперевершені! З початку війни ми стоїмо пліч-о-пліч. Пам’ятаю метрополітен і ті 160 тисяч людей, які щодня там перебували. Пам’ятаю, як ви допомагали: готували їжу, збирали теплий одяг. Ви були всюди, де було потрібно.  Згадую й Північну Салтівку, де ми разом евакуйовували людей. На кожному місці прильоту я бачу, як ви допомагаєте, підтримуєте харків’ян. Моя шана і подяка вам», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
Мер вручив представникам волонтерського руху нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, цінні подарунки - годинники, Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов вручив відзнаки новим почесним харків’янам.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 