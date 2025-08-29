29.08.2025 16:55

Сили оборони на Харківщині відбивають атаки на Глибоке, Фиголівку, Кутьківку та Куп’янськ

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуція.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи чотири рази атакуали позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два боєзіткнення тривають.

