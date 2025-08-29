    
29.08.2025  16:55   

Сили оборони на Харківщині відбивають атаки на Глибоке, Фиголівку, Кутьківку та Куп’янськ

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуція.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи чотири рази атакуали позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два боєзіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні можна буде потрапити до в'язниці за образу військових та ТЦК.

 

