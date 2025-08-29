    
Главная Новини Харкова Армія Потрапити до в'язниці можна буде за образу військових та ТЦК
29.08.2025  15:26   Дмитро Колонєй

Потрапити до в'язниці можна буде за образу військових та ТЦК

Законопроєкт вже готовий, незабаром буде голосування.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, згідно нового законопроєкту українців можуть посадити до 5 років за грати або оштрафувати до 68 тисяч гривень, якщо ображатимете військових, у тому числі ТЦК.
 
Згідно новому закону плануються наступні покарання  
  • Образи чи приниження — карається штрафом від 17 до 68 тис грн, 120–240 годинами громадських робіт, до 3 років пробаційного нагляду або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років.
  • Погрози вбивством чи насильством — караються 3–5 роками обмеження чи позбавлення волі.
  • Тяжкі тілесні ушкодження — передбачено 5–8 років ув’язнення.
  • Повторні дії чи груповий напад — покарання зростає до 8–12 років ув’язнення.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що гвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» віддали шану загиблим військовослужбовцям.

 

Тэги:  тцк, образа, кримінал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Армія За кордон зможуть виїжджати чоловіки до 22 років, якщо це схвалять народні обранці 16.08 Надзвичайні події У Харкові взяли під варту чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та співробітників ТЦК (фото) 07.08 Армія За діями працівників ТЦК відтепер слідкуватимуть камери
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 