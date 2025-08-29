    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові внутрішньо переміщені особи отримали набори гуманітарної допомоги
29.08.2025  14:55   Віталій Хіневич

У Харкові внутрішньо переміщені особи отримали набори гуманітарної допомоги

Адміністрація Холодногірського району передала понад 500 наборів гуманітарної допомоги родинам внутрішньо переміщених осіб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Ініціативу реалізували в рамках співпраці Харківської міської ради з «Global Empowerment Mission Ukraine». 
 
Серед тих, хто отримав допомогу, - сім'ї, які перебувають у Харкові, виховують дітей віком до трьох років, а також особи з інвалідністю І та ІІ груп, люди віком від 75 років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили фотовиставку про підприємців, які працюють під обстрілами.
 
Тэги:  впо, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Медицина Харківські лікарі провели медогляд переселенців (фото) 14.08 Медицина Харківські лікарі провели медогляд у гуртожитку, в якому живуть сотні переселенців 13.08 Суспільство Уряд допоможе ВПО та жителям Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 