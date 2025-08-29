29.08.2025 14:55 Віталій Хіневич

У Харкові внутрішньо переміщені особи отримали набори гуманітарної допомоги

Адміністрація Холодногірського району передала понад 500 наборів гуманітарної допомоги родинам внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ініціативу реалізували в рамках співпраці Харківської міської ради з «Global Empowerment Mission Ukraine».

Серед тих, хто отримав допомогу, - сім'ї, які перебувають у Харкові, виховують дітей віком до трьох років, а також особи з інвалідністю І та ІІ груп, люди віком від 75 років.

