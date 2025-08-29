29.08.2025 12:41 Рита Парфенова

У Харкові відкрили фотовиставку про підприємців, які працюють під обстрілами

До Дня підприємця у харківському метро презентували виставку «Незламний бізнес Харківщини: історії стійкості». На світлинах – 37 історій підприємців, які попри війну продовжують працювати.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 27 серпня у Харкові стартувала фотовиставка «Незламний бізнес Харківщини: історії стійкості», приурочена до Дня підприємця України. Її організувала Асоціація приватних роботодавців за підтримки міжнародної організації Helvetas.

Експозиція присвячена підприємцям прифронтового регіону, які продовжують працювати у складних умовах, сплачують податки, допомагають громадам та підтримують армію. Виставка включає 37 світлин – портрети бізнесменів, кадри їхньої роботи у воєнний час, фото волонтерства та відбудови. Кожна фотографія доповнена короткою історією про те, як підприємці знаходять сили відновлювати справи навіть після втрат.

Серед учасників – підприємець-ветеран Данило Бессараб, засновник агрофірми «Базаліївський колос». Після служби у Збройних Силах він повернувся до зруйнованого господарства й нині відновлює техніку, приміщення та поголів’я тварин.

Виставку можна побачити на станції метро «Архітектора Бекетова» до 29 серпня, на «Палаці Спорту» – з 30 серпня до 4 вересня. З 5 по 12 вересня експозицію розмістять у бізнес-просторі Харкова.

Організатори наголошують: це не мистецький проєкт, а свідчення того, що український бізнес залишається опорою держави й продовжує формувати майбутнє навіть у час війни.

