29.08.2025 12:25 Віталій Хіневич

Комунальники Харкова упорядковують території після ремонтних робіт

Упорядкування територій після проведення ремонтних робіт на об'єктах водопровідного господарства є обов'язковою частиною технологічного процесу та важливим етапом підготовки водопровідних мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Так, ремонтні бригади Новобаварського району на цьому тижні вже відновили 15 розриттів після проведених робіт.

За словами майстра районної служби комплексу «Харківводопостачання» Олексія Набока, технологія зворотного засипання залежить від місця проведення ремонту. Для кожної ділянки використовуються відповідні матеріали та техніка: якщо це зелена зона - підвозиться ґрунт, якщо дорожнє покриття – щебінь та інші необхідні матеріали.

Робочі зони обов'язково огороджуються та забезпечуються попереджувальними знаками, що дозволяє забезпечити безпеку харків'ян та запобігти нещасним випадкам.

«Незважаючи на безперервну ворожу агресію та безліч поточних завдань у сфері водопостачання, ми завжди відповідально підходимо до робіт з благоустрою. Алгоритм дій такий: спочатку проводяться земляні роботи для виявлення аварійного місця, потім аналіз та усувається пошкодження, після чого виконується обов'язкове зворотне засипання та благоустрій території.

У разі потреби асфальтування - ділянка готується за всіма технологічними параметрами та передається фахівцям дорожніх служб. Такий похід не тільки захистить трубопроводи та обладнання від промерзання взимку, а й збереже інфраструктуру нашого міста. Ми любимо Харків і намагаємося робити свою роботу якісно, але не на шкоду комфорту харків'ян», — зазначив інженер з підготовки виробництва комплексу «Харківводопостачання» Дмитро Півненко.

