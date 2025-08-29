29.08.2025 11:56

У Харкові демонтують частину багатоповерхівки, пошкодженої минулого року

Після влучання авіабомби в багатоповерхівку було проведене детальне інструментальне обстеження. Результати підтвердили, що частина будівлі перебуває в аварійному стані та підлягає демонтажу.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції зазначили, що зараз уже розібрано близько 70% конструкцій під’їзду. Завершити роботи планують до кінця вересня.

В інших семи під’їздах заплановані аварійно-відновлювальні роботи, зокрема капремонт.

Розробка проєкту перебуває на завершальному етапі.

