29.08.2025  11:56   

У Харкові демонтують частину багатоповерхівки, пошкодженої минулого року

Після влучання авіабомби в багатоповерхівку було проведене детальне інструментальне обстеження. Результати підтвердили, що частина будівлі перебуває в аварійному стані та підлягає демонтажу.


У Харкові демонтують частину багатоповерхівки, пошкодженої минулого року
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції зазначили, що зараз уже розібрано близько 70% конструкцій під’їзду. Завершити роботи планують до кінця вересня.
 
В інших семи під’їздах заплановані аварійно-відновлювальні роботи, зокрема капремонт.
 
Розробка проєкту перебуває на завершальному етапі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків активно готується до нового опалювального сезону, враховуючи складний досвід попередніх років.
 
Тэги:  жкг, харків
