29.08.2025  11:37   Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1400 вибухонебезпечних предметів

З 21 по 27 серпня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 262 га територій, виявили та знешкодили 1410 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 187 га сільгоспугідь, понад 400 метрів ділянок автодоріг, майже 10 кілометрів ліній електропередач.
 
Понад 800 метрів газопроводів, більше 200 метрів ділянок водогонів, а також розмінували 14 домоволодінь та 1 об’єкт. Повторно підключили до електромережі 1772 абоненти. 
 
Впродовж 27 серпня піротехнічні підрозділи розмінували понад 37 га територій, більше 31 га сільськогосподарських угідь, понад 1,5 кілометра ліній електропередач, а також обстежили 1 домоволодіння. Виявили та знешкодили 185 вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 по 29 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.
 
Тэги:  міни, харків
