У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв України

У День пам'яті загиблих захисників України сьогодні, 29 серпня, на Алеї Слави міського цвинтаря №18 відбулися урочистості на честь воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Участь у заході взяв міський голова Ігор Терехов разом з керівництвом області, прокуратури, Національної поліції, військовими, представниками громадських організацій та родинами воїнів.

Пам’ять полеглих присутні вшанували хвилиною мовчання. Після цього відбулася міжконфесійна панахида за загиблими захисниками України та покладання квітів до пам’ятника.

