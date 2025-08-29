У Харкові вшанували пам’ять загиблих героїв України

У День пам'яті загиблих захисників України сьогодні, 29 серпня, на Алеї Слави міського цвинтаря №18 відбулися урочистості на честь воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.
Комментариев: 0
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
влажность:
давление:
ветер: