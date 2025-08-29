29.08.2025 08:40

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам'яті загиблих захисників України

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави.



«Сьогодні в Україні день скорботи та вдячності. Ми вшановуємо пам’ять тих, хто віддав найдорожче - своє життя - за незалежність і суверенітет нашої держави.

Ми ніколи не забудемо їхні обличчя, їхню любов до рідної землі, яка не дала їм здатится та відступити перед ворогом. Пам’ять про наших Захисників і Захисниць вчить цінувати мир і зобов’язує нас бути гідними подвигу тих, хто поліг за Україну.

Харків віддає шану кожному загиблому військовому та підтримує родини, які понесли непоправну втрату. Ми зобов’язані пам’ятати, допомагати і підтримувати одне одного: через піклування про ветеранів, турботу про родини загиблих, через збереження правди про їхній подвиг.

Жертовність Героїв стала для нас дороговказом на шляху до справедливості. Ми повинні діяти рішуче та згуртовано, щоб досягти справедливого миру. Вічна пам’ять загиблим. Слава Героям України!».

