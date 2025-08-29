29.08.2025 08:55 Віталій Хіневич

Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали.

У м. Куп'янськ загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки.

Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

2 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне), адмінбудівлю, школу, магазин, клуб, пам'ятник (с. Пристін);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, літню кухню (сел. Борова);

у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

