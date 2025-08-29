    
29.08.2025  08:55   Віталій Хіневич

Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Куп'янськ загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки.
 
Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне), адмінбудівлю, школу, магазин, клуб, пам'ятник (с. Пристін);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, літню кухню (сел. Борова); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 по 29 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.
 
