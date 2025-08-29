29.08.2025 08:55 Віталій Хіневич
Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали.
У м. Куп'янськ загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки.
Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 КАБ;
2 БпЛА типу «Молнія»;
3 fpv-дрони;
2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне), адмінбудівлю, школу, магазин, клуб, пам'ятник (с. Пристін);
у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, літню кухню (сел. Борова);
у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.
