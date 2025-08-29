29.08.2025 09:30 Віталій Хіневич
Кадри наслідків ворожих обстрілів Харківської області
Минулої доби під вогнем перебували Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони.
Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, безпілотники різних типів Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.
По селищу Борова Ізюмського району ворог вдарив БпЛА. Пошкоджені домоволодіння.
Через обстріли військових рф по місту Куп’янськ постраждала цивільна жінка, загинув цивільний чоловік.
У селі Пристін пошкоджено адміністративну будівлю, школу, магазин.
Також у селі Бугаївка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено ангар.
29 серпня поліцейські здійснили 20 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 13 кримінальним провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 162 воєнних злочинів, скоєних на території області.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 28 по 29 серпня рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів.
