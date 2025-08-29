    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 серпня
29.08.2025  09:50   Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 серпня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 12
  • Золочів - 12
  • Богодухів - 11
  • Коломак - 10
  • Великий Бурлук - 10
  • Печеніги - 11
  • Слобожанське - 12
  • Куп’янськ - 11
  • Берестин - 11
  • Лозова - 10
  • Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 28 серпня 2025 року.
 
Тэги:  радіація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.08 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 серпня 27.08 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 27 серпня 26.08 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 