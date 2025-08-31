31.08.2025 13:19 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть біглого посадовця окупаційного уряду
Посадовець адміністрації загарбників просував під Харковом та поширює й наразі наративи росіян.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 49-річний уродженець Сімферополя, який спочатку він будував кар’єру в анексованому Криму, у 2019 році перебрався до так званої «ЛНР», а потім опинився на Харківщині:
-
у червні 2022 року чоловік обійняв посаду «исполняющего обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодёжи Временной гражданской администрации Харьковской области», створеної окупантами.
-
відповідав за організацію масових пропагандистських заходів.
-
проводив «День российского флага», «День российской государственности»,
-
організовував виступи агітаційних бригад із програмою «Россия зовет домой».
-
намагався роботою легітимізувати окупаційну владу та поширити кремлівську ідеологію серед мешканців регіону.
Після успішного контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року він втік до Росії, але не припинив своєї діяльносіти, публічно підтримуючи окупантів. Так, у Білгороді під час відкритої там «виставки» про події в Україні 2014 року в інтерв’ю медіа чоловік заявив:
"Цель нашей выставки — показать и жителям Харьковской области, и заставить их вспомнить те события 14-го года…При заходе в сам Харьков мы планируем создать там музей новейшей истории, где молодежь будет воспитываться на основах патриотизма, где будет показано то, как это все происходило. Русские корни у харьковчан были, есть и будут. Россия - это одна наша общая Родина."
Обвинуваченого оголошено у розшук. Його судитимуть заочно в Основʼянському районному суді м. Харкова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости