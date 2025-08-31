31.08.2025 13:19 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть біглого посадовця окупаційного уряду

Посадовець адміністрації загарбників просував під Харковом та поширює й наразі наративи росіян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 49-річний уродженець Сімферополя, який спочатку він будував кар’єру в анексованому Криму, у 2019 році перебрався до так званої «ЛНР», а потім опинився на Харківщині:

у червні 2022 року чоловік обійняв посаду «исполняющего обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодёжи Временной гражданской администрации Харьковской области», створеної окупантами.

відповідав за організацію масових пропагандистських заходів.

проводив «День российского флага», «День российской государственности»,

організовував виступи агітаційних бригад із програмою «Россия зовет домой».

намагався роботою легітимізувати окупаційну владу та поширити кремлівську ідеологію серед мешканців регіону.

Після успішного контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року він втік до Росії, але не припинив своєї діяльносіти, публічно підтримуючи окупантів. Так, у Білгороді під час відкритої там «виставки» про події в Україні 2014 року в інтерв’ю медіа чоловік заявив:

"Цель нашей выставки — показать и жителям Харьковской области, и заставить их вспомнить те события 14-го года…При заходе в сам Харьков мы планируем создать там музей новейшей истории, где молодежь будет воспитываться на основах патриотизма, где будет показано то, как это все происходило. Русские корни у харьковчан были, есть и будут. Россия - это одна наша общая Родина."

Обвинуваченого оголошено у розшук. Його судитимуть заочно в Основʼянському районному суді м. Харкова.

