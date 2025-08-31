Стало відомо як оформити допомогу на дитину, якщо батьки не платять аліменти

31.08.2025 14:40 Дмитро Колонєй

Пояснюємо, як скористатится механізмом надання тимчасової державної допомоги дітям.

Як повідомляє РЕДПОСТ , тимчасова державна допомога призначається дітям, віком до 18 років, коли:

відомості про одного з батьків, який має сплачувати аліменти, внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається з урахуванням майнового стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги:

для дітей до 6 років – 2 563,00 грн;

для дітей від 6 до18 років – 3 196,00 грн.

Мінімальний розмір допомоги не може бути менший 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

для дітей до 6 років – 1 281,50 грн;

для дітей від 6 до18 років – 1 598,00 грн.

Перерахунок розміру тимчасової допомоги проводиться в разі:

досягнення дитиною віку 6 років;

встановлення нових розмірів прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Виплата тимчасової допомоги припиняється в разі:

встановлення місця проживання (перебування) одного з батьків, який зобов’язаний сплачувати аліменти за рішенням суду;

досягнення дитиною 18-річного віку;

виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів;

влаштування дитини до установи (закладу) на повне державне утримання;

усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

відмови від стягнення аліментів;

смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога, або смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти.

Звернутися можна: особисто у сервісний центр ПФУ, ЦНАП або орган місцевого самоврядування,

онлайн - через портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал "Дія",

поштою - на адресу територіального управління ПФУ.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву та документи:

копія свідоцтва про народження дитини;

декларація про доходи та майновий стан* осіб, які звернулися за призначенням допомоги;

довідка про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах.

(*Форми заяви та декларації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2025 № 765 “Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України).

Додатково надаються інші документи, які визначають право на отримання тимчасової допомоги: