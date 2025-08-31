Стало відомо як оформити допомогу на дитину, якщо батьки не платять аліменти

-
відомості про одного з батьків, який має сплачувати аліменти, внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;
стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
місце проживання одного з батьків не встановлено.
Тимчасова допомога призначається з урахуванням майнового стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Максимальний розмір допомоги:
для дітей до 6 років – 2 563,00 грн;
для дітей від 6 до18 років – 3 196,00 грн.
Мінімальний розмір допомоги не може бути менший 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:
для дітей до 6 років – 1 281,50 грн;
для дітей від 6 до18 років – 1 598,00 грн.
Перерахунок розміру тимчасової допомоги проводиться в разі:
досягнення дитиною віку 6 років;
встановлення нових розмірів прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.
Виплата тимчасової допомоги припиняється в разі:
встановлення місця проживання (перебування) одного з батьків, який зобов’язаний сплачувати аліменти за рішенням суду;
досягнення дитиною 18-річного віку;
виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів;
влаштування дитини до установи (закладу) на повне державне утримання;
усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
відмови від стягнення аліментів;
смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога, або смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти.
Звернутися можна:
особисто у сервісний центр ПФУ, ЦНАП або орган місцевого самоврядування,
онлайн - через портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал "Дія",
поштою - на адресу територіального управління ПФУ.
Для отримання допомоги потрібно подати заяву та документи:
копія свідоцтва про народження дитини;
декларація про доходи та майновий стан* осіб, які звернулися за призначенням допомоги;
довідка про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах.
(*Форми заяви та декларації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2025 № 765 “Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України).
Додатково надаються інші документи, які визначають право на отримання тимчасової допомоги:
заява у довільній формі, у якій зазначаються відомості, що дають змогу ідентифікувати одного з батьків, який має сплачувати аліменти;
копія рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (у разі відсутності відомостей про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину в Єдиному державному реєстрі судових рішень);
довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.