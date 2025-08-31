31.08.2025 12:31 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов відзначив кращіх працівників КП «Тролейбусне депо № 3»
У Харкові відбулися урочистості з нагоди 50-річчя харківського комунального підприємства.
Ігор Терехов відзначив кращіх працівників КП «Тролейбусне депо № 3»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у заході взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував колективу депо за самовіддану працю, стійкість у складні часи та вагомий внесок у забезпечення стабільної роботи транспортної інфраструктури міста.
«Пів століття - це довгий шлях, на якому було зроблено дуже багато. Я дуже вдячний усім, хто працює сьогодні, у важкі часи випробувань. Завдяки вам ми забезпечуємо перевезення людей, навіть в умовах повітряних тривог, обстрілів… Але ви не зупиняєтесь. Це справжній героїзм. Бажаю всім, щоб якнайшвидше настав мир, щоб закінчилась війна, щоб харків’яни повернулися додому, і місто знову жило повним життям», - зазначив Ігор Терехов.
З нагоди свята кращим працівникам підприємства мер вручив почесні грамоти Харківської міської ради, виконкому та цінні подарунки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди
кращім волонтерам з нагоди Дня міста.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости