    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ігор Терехов відзначив кращіх працівників КП «Тролейбусне депо № 3»
31.08.2025  12:31   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращіх працівників КП «Тролейбусне депо № 3»

У Харкові відбулися урочистості з нагоди 50-річчя харківського комунального підприємства.


Ігор Терехов відзначив кращіх працівників КП «Тролейбусне депо № 3»
Як повідомляє РЕДПОСТ, у заході взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він подякував колективу депо за самовіддану працю, стійкість у складні часи та вагомий внесок у забезпечення стабільної роботи транспортної інфраструктури міста.
 
«Пів століття - це довгий шлях, на якому було зроблено дуже багато. Я дуже вдячний усім, хто працює сьогодні, у важкі часи випробувань. Завдяки вам ми забезпечуємо перевезення людей, навіть в умовах повітряних тривог, обстрілів… Але ви не зупиняєтесь. Це справжній героїзм. Бажаю всім, щоб якнайшвидше настав мир, щоб закінчилась війна, щоб харків’яни повернулися додому, і місто знову жило повним життям», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
 
 
З нагоди свята кращим працівникам підприємства мер вручив почесні грамоти Харківської міської ради, виконкому та цінні подарунки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов вручив нагороди кращім волонтерам з нагоди Дня міста.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Влада Ігор Терехов зустрівся з послом Німеччини в Україні: що обговорювали 30.08 Влада Ігор Терехов вітає працівників авіації 29.08 Влада Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам'яті загиблих захисників України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 