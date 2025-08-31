    
31.08.2025  16:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині триває бій з ворогом в районі Синьківки

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Триває бій ЗСУ з ворогом в районі Синьківки: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Красне Перше.
  • На Куп’янському напрямку наразі точиться бій в районі населеного пункту Синьківка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що українські оборонці на Харківському напрямку знищили десятки БПЛА загарбників.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
