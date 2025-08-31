31.08.2025 16:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині триває бій з ворогом в районі Синьківки

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку наразі точиться бій в районі населеного пункту Синьківка.

