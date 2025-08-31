31.08.2025 16:00 Дмитро Колонєй

Есперти прогнозують зміну цін на молоко

По рух цін на продукт та чому він відбувається.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ціни на цільне молоко в Україні пішли вгору, що потенційно потягне за собою здорожчання не лише традиційної молочної продукції, а й широкого спектра інших товарів - від десертів і напоїв до випічки та кулінарних виробів, у складі яких активно використовується молочна сировина.

В Асоціації виробників молока, розповіли, що середня закупівельна вартість молока складає 17,20 грн за кілограм без урахування ПДВ. Порівняно з попереднім місяцем ціна зросла на 1,20 грн.

Впродовж останнього місяця усі категорії молока продемонстрували зростання вартості в межах від 0,95 до 1,21 грн за кілограм:

екстра гатунок - тепер коштує 17,35 грн/кг, що на 1,21 грн більше;

вищий гатунок - піднявся до 17,05 грн/кг (+1,20 грн);

перший гатунок - досягнув 16,40 грн/кг, додавши 0,95 грн.

Експерт Георгій Кухалейшвілі пояснює підвищення вартості цільного молока активізацією закупівель з боку виробників сирів та кондитерських компаній. За його словами, на ринку спостерігається вплив кількох ключових чинників:

Чому зростають ціни на молоко

активізація закупівель з боку виробників сирів та кондитерських компаній

українські споживачі дедалі частіше обирають закордонні сири, частка яких на ринку сягнула 50%. Це призвело до скорочення виробництва вітчизняної молочної продукції;

експорт до країн пострадянського простору ускладнився через проблеми з доставкою та посилену конкуренцію з боку білоруських і російських виробників;

на європейському ринку спостерігається зниження вартості вершкового масла, що також впливає на загальну ситуацію;

сприятливі кліматичні умови в Океанії, США та Латинській Америці спричинили збільшення обсягів виробництва молока, що формує нові баланси на світовому ринку.

Що буде з цінами далі

на початку вересня можливе незначне збільшення вартості молока-сировини в нижньому та середньому сегментах, тоді як у верхньому ціновому діапазоні істотних змін не передбачається.