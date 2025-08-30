30.08.2025 14:15

Ігор Терехов зустрівся з послом Німеччини в Україні: що обговорювали

Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єґер сьогодні, 30 серпня, відвідав Харків з заключним візитом на цій посаді.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Під час спілкування міський голова Ігор Терехов та представники посольства Німеччини висловили взаємну вдячність за роки активної співпраці в таких напрямках, як відновлення інфраструктури, енергетична стабільність, підтримка освіти та розвиток містобудування.

Серед основних проєктів, реалізованих за підтримки уряду Німеччини, - розробка Генерального плану Харкова, програми будівництва соціального житла, встановлення сучасних когенераційних установок та мобільних теплоелектроцентралей, які забезпечують теплом десятки тисяч мешканців.

Ігор Терехов подякував послу за його багаторічну підтримку та особисту залученість у долю міста. Він підкреслив, що співпраця з Німеччиною стала не просто партнерством, а справжнім союзом довіри та спільних цінностей.

«Ви зробили дуже багато для нас. Разом ми реалізували чимало важливих проєктів у енергетичній сфері та відбудові, і я впевнений - зробимо ще більше. Для нас важлива не лише фінансова, а й політична, військова підтримка. Дякую за ваш особистий неоціненний внесок у співпрацю між Харковом та Німеччиною і за те, що залишалися з нами у найважчі моменти війни», - зазначив Ігор Терехов.

Окремо мер подякував місту Нюрнберг, яке є надійним партнером Харкова вже понад 30 років та вручив Мартіну Єґеру Почесну грамоту Харківської міської ради і цінний подарунок - годинник.

У відповідь посол підтвердив готовність Німеччини й надалі підтримувати Україну, зокрема, Харків.

«Харків був першим містом, яке я відвідав після мого призначення. Я пишаюсь мужністю харків’ян. Ваше місто - це маяк демократії, як свого часу був Західний Берлін. Я залишаю Україну з новим призначенням, але Харків назавжди залишиться в моєму серці. Ми й далі співпрацюватимемо, і Німеччина продовжить підтримувати Харків у всіх сферах - від оборони до культури», - зазначив Мартін Єґер.

