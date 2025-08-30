30.08.2025 16:30 Віталій Хіневич

У Харківській області медики провели терапію, чим врятували життя жінці

Зважаючи на віддаленість від медзакладу, де проводять стентування, було прийнято рішення ввести жінці препарат «Металізе».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

28 серпня зранку бригада ЕМД №2402 отримала екстрений виклик до жінки, 53 роки, з Лозівської громади, яка скаржилася на сильний біль за грудиною.

По прибуттю бригада діагностувала у пацієнтки гострий інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST.

Тромболітична терапія спрацювала – стан жінки значно покращився. Пацієнтку у стабільному стані доставлено до лікарні для подальшого лікування.

