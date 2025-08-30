    
30.08.2025  16:30   Віталій Хіневич

У Харківській області медики провели терапію, чим врятували життя жінці

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
28 серпня зранку бригада ЕМД №2402 отримала екстрений виклик до жінки, 53 роки, з Лозівської громади, яка скаржилася на сильний біль за грудиною.
 
По прибуттю бригада діагностувала у пацієнтки гострий інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST.
 
Зважаючи на віддаленість від медзакладу, де проводять стентування, було прийнято рішення ввести препарат «Металізе».
 
Тромболітична терапія спрацювала – стан жінки значно покращився. Пацієнтку у стабільному стані доставлено до лікарні для подальшого лікування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 30 серпня.
 
 
