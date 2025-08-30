30.08.2025 22:04 Дмитро Колонєй
Солона диня на зиму: ароматна та пікантна закуска до зимового столу
Готуємо незвичайну заготівлю з ароматом спецій.
, диню можна зберегти на зиму не лише у солодкому вигляді, а й солоному — такий рецепт відомий на півдні України та здивує навіть найдосвідченіших кулінарів. Солона диня відмінно підходить до м'ясних страв або як незвичайна закуска. Завдяки прянощам, диня набуває апетитного смаку, стаючи прекрасним доповненням до будь-якого застілля.
Солона диня на зиму
Продукти:
-
дині - скільки ввійде до банків,
-
вода - 12 л,
-
сіль - 400 г,
-
кріп із парасольками - по 1 шт. на банку,
-
лавровий лист - по 1-2 шт. на банку,
-
смородиновий лист - по 3-5 шт. на банку,
-
естрагон - 2 гілочки на банку,
-
чабер - 1 гілочка на банку,
-
запашний перець - 3-4 горошки на банку.
Покроковий рецепт приготування
-
Ретельно вимити дрібні зелені плоди.
-
Очистити їх та видалити насіння.
-
Порізати м'якоть динь невеликими шматочками.
-
Обробити скляні банки та кришки.
-
У 12 л води розчинити 400 г солі.
-
Довести до кипіння.
-
На дно кожної банки виклади кріп, листя смородини, лавровий лист, естрагон, чабер та запашний перець.
-
Акуратно укласти шматочки динь у банки.
-
Влити киплячий розсіл.
-
Накрити кришками (поки не закочуючи).
-
Поставити банки в каструлю з окропом і простерилізувати.
-
Герметично закрити банки.
-
Перевернути вгору дном.
-
Укутати ковдрою і залиши до повного остигання.
-
Через добу перемістити банки у прохолодне місце.
