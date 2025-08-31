31.08.2025 09:30 Дмитро Колонєй
Які зміни чекають на українців з вересня 2025 року
Шість головних нововведень, які почнуть діяти з початку осени.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з вересня на українців чекає
низка змін. Ось найважливіші:
-
Зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу, який платитиме на 14-23% більше, залежно від класу напруги. Тариф для населення лишається сталим — 4,32 грн за кВт/год.
-
Стартує (з 10 вересня 2025 року) «єОселя» для ВПО за якою передбачена компенсація до 70% вартості першого внеску за житло, до 70% щомісячного платежу в перший рік тощо.
-
Зросте щомісячна виплата вчителям до 2000 грн. Президентські стипендії для учнів теж зростуть, а вступники з балами НМТ від 185 отримуватимуть по 10 000 грн.
-
Зникне підтримка держави малокомплектним школам (до 45 учнів). Вони утримуватимуться коштом місцевих громад.
-
Стартує пілотний проєкт реформи старшої школи. Він надасть учням можливість формувати власн програму навчання у залежності від майбутньої професії.
-
Працівники ТЦК повинні будуть носити бодікамери — запис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток.
