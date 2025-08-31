    
31.08.2025  09:30   Дмитро Колонєй

Які зміни чекають на українців з вересня 2025 року

Шість головних нововведень, які почнуть діяти з початку осени.


Як повідомляє РЕДПОСТ, з вересня на українців чекає низка змін. Ось найважливіші:
 
  1. Зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу, який платитиме на 14-23% більше, залежно від класу напруги. Тариф для населення лишається сталим — 4,32 грн за кВт/год.
  2. Стартує (з 10 вересня 2025 року) «єОселя» для ВПО за якою передбачена компенсація до 70% вартості першого внеску за житло, до 70% щомісячного платежу в перший рік тощо.
  3. Зросте щомісячна виплата вчителям до 2000 грн. Президентські стипендії для учнів теж зростуть, а вступники з балами НМТ від 185 отримуватимуть по 10 000 грн.
  4. Зникне підтримка держави малокомплектним школам (до 45 учнів). Вони утримуватимуться коштом місцевих громад.
  5. Стартує пілотний проєкт реформи старшої школи. Він надасть учням можливість формувати власн програму навчання у залежності від майбутньої професії.
  6. Працівники ТЦК повинні будуть носити бодікамери — запис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток.
Нагадуємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з 1 вересня 2025 року у вишах почнеться базова військова підготовка для студентів,яка відбуватиметься у два етапи: теорія (90 годин) та практика (210 годин) та чим загрожує її непроходження.
 
Тэги:  подія, тцк, школа, допомога
