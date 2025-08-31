31.08.2025 08:46 Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили двадцять атак росіян на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 серпня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за добу ворог завдав ударів по 9 населених пунктах Харківської області, застосувавши різні види безпілотників:

1 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

4 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено паркан (м. Дергачі);

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Велика Рогозянка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

Читайте нас у Facebook , Telegram та Instagram

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники загасили на Харківщині 37 пожеж.