    
Сили оборони відбили двадцять атак росіян на Харківщині
31.08.2025  08:46   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили двадцять атак росіян на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 серпня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за добу ворог завдав ударів по 9 населених пунктах Харківської області, застосувавши різні види безпілотників: 
 
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється).
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено паркан (м. Дергачі);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Велика Рогозянка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення.

  • На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники загасили на  Харківщині 37 пожеж.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків


