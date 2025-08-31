31.08.2025 08:46 Дмитро Колонєй
Сили оборони відбили двадцять атак росіян на Харківщині
Оперативна ситуація по Харківщині на 31 серпня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє
, за добу ворог завдав ударів
по 9 населених пунктах Харківської області, застосувавши різні види безпілотників:
-
1 БпЛА типу «Герань-2»;
-
1 БпЛА типу «Ланцет»;
-
5 БпЛА типу «Молнія»;
-
4 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено паркан (м. Дергачі);
-
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Курганне);
-
у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
-
у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Велика Рогозянка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення.
-
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.
-
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.
Нагадаємо, раніше
писав, що рятувальники загасили
на Харківщині 37 пожеж.
