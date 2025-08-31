    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники загасили на Харківщині 37 пожеж
31.08.2025  08:14   

Рятувальники загасили на Харківщині 37 пожеж

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 серпня 2025 року від ДСНС.


Рятувальники загасили на Харківщині 37 пожеж
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 30 по 31 серпня 2025 року  рятувальники Харківщини здійснили 46 оперативних виїздів:
  • 37 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж ????, спричинених ворожими обстрілами в
  • Богодухівському,
  • Ізюмському та
  • Харківському районах області.
 
3 з 5 пожеж, спричинених ворогом, зафіксовані у природних екосистемах: в Ізюмському районі, зокрема 2 лісових загальною площею 4,8 га на території Борівського лісництва біля села Підлиман.
 
Загалом ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 16 га.
 
Ліквідлвуються 3 лісових пожежі на території Борівського лісництва в Ізюмському районі.
 
Вдень 30 серпня 2025 року ворог вдарив БпЛА по приватному домоволодіння у селі Велика Рогозянка Золочівської громади Богодухівського району та пошкодив житловий будинок, зруйновав літню кухню та господарчу споруда, на уламках яких зайнялася пожежа площею 150 м кв.
 
Піротехники ДСНС вилучили та знешкодили 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожий обстріл у Харківській області сталася пожежа.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Армія Українські оборонці на Харківському напрямку знищили десятки БПЛА загарбників 31.08 Надзвичайні події Сили оборони відбили двадцять атак росіян на Харківщині 29.08 Суспільство У Харкові відкрили меморіальну дошку Вероніці Кожушко  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 