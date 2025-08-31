31.08.2025 08:14
Рятувальники загасили на Харківщині 37 пожеж
Оперативна ситуація по Харківщині на 31 серпня 2025 року від ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 30 по 31 серпня 2025 року рятувальники Харківщини здійснили
46 оперативних виїздів:
-
37 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
-
1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
-
6 – на допомогу населенню;
-
2 – інші виїзди.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж ????, спричинених ворожими обстрілами в
-
Богодухівському,
-
Ізюмському та
-
Харківському районах області.
3 з 5 пожеж, спричинених ворогом, зафіксовані у природних екосистемах: в Ізюмському районі, зокрема 2 лісових загальною площею 4,8 га на території Борівського лісництва біля села Підлиман.
Загалом ліквідовано 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 16 га.
Ліквідлвуються 3 лісових пожежі на території Борівського лісництва в Ізюмському районі.
Вдень 30 серпня 2025 року ворог вдарив БпЛА по приватному домоволодіння у селі Велика Рогозянка Золочівської громади Богодухівського району та пошкодив житловий будинок, зруйновав літню кухню та господарчу споруда, на уламках яких зайнялася пожежа площею 150 м кв.
Піротехники ДСНС вилучили та знешкодили 77 одиниць вибухонебезпечних предметів.
