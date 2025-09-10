    
10.09.2025  11:42   Рита Парфенова

Харківські школярі здобули перемоги на міжнародному математичному чемпіонаті

Двоє учнів харківських ліцеїв увійшли до числа призерів серед 472 учасників із 14 країн.

Харківські ліцеїсти стали призерами міжнародного математичного турніру

Учні харківських навчальних закладів вибороли призові місця на Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних математичних задач, який відбувся в Тунісі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У змаганнях взяли участь 472 математики з 14 країн світу. Серед них українську команду успішно представили харківські школярі.

Переможцем турніру став учень Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27 Олег Лазарев. Третє місце посів учень Харківського академічного ліцею №45 Олег Бойко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські школярі стали переможцями Європейської юніорської олімпіади з інформатики.
