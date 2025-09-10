Харківські школярі здобули перемоги на міжнародному математичному чемпіонаті

Двоє учнів харківських ліцеїв увійшли до числа призерів серед 472 учасників із 14 країн.
Учні харківських навчальних закладів вибороли призові місця на Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних математичних задач, який відбувся в Тунісі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
У змаганнях взяли участь 472 математики з 14 країн світу. Серед них українську команду успішно представили харківські школярі.
Переможцем турніру став учень Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27 Олег Лазарев. Третє місце посів учень Харківського академічного ліцею №45 Олег Бойко.
Комментариев: 0
Цього дня гармонійно поєднуються логіка та емоції. Це створює чудові умови для важливих справ.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.
влажность:
давление:
ветер: