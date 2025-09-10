10.09.2025 16:05

Рух транспорту та трамваїв обмежено на узвозі Клочківському через ремонтні роботи

Рух транспорту на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту, буде обмежений з 9:30 до 17:00 11 вересня.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням СКП «Харківзеленбуд» робіт у районі Зоологічного мосту.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Також у цей час буде припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк». У зв’язку з цим трамвай №12 не курсуватиме.

У період відсутності трамвайного сполучення працюватиме тимчасовий автобус №12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - пр. Незалежності - вул. Трінклера - вул. Миколи Хвильового - вул. Мироносицька - вул. Весніна - вул. Сумська - Центральний парк.

