Харківʼянина судитимуть за поширення прокремлівської пропаганди у Telegram

До суду направлено обвинувальний акт щодо 54-річного мешканця Харкова, який у соцмережах поширював матеріали з виправдовуванням та запереченням збройної агресії рф проти України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного працівника поліграфічної компанії, підозрюваного у виготовленні та поширенні матеріалів із виправдовуванням та запереченням збройної агресії росії проти України. Його дії кваліфіковані за ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що упродовж 2022–2024 років чоловік через власний Telegram-акаунт публікував повідомлення з прокремлівськими меседжами. Зокрема, він звинувачував Збройні сили України в обстрілах Харкова, підтримував окупацію українських територій і називав Харків «російським містом».

Експертиза підтвердила, що оприлюднені матеріали містили виправдовування та заперечення агресії рф. Частину дописів обвинувачений поширював у спільноті, яку адмініструє пропагандист під псевдонімом «Лохматий» — він переховується у тимчасово окупованому Донецьку та діє під контролем спецслужб росії. Через цей канал також збиралася інформація про позиції ЗСУ та інфраструктурні об’єкти.

Справу розглядатиме Слобідський районний суд Харкова. Досудове розслідування здійснювало слідче відділення Управління СБУ в Харківській області.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

