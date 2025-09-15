15.09.2025 13:29 Рита Парфенова

Харків прожив тиждень без обстрілів, але загроза з неба нікуди не зникла, – Ігор Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов підбив підсумки останніх семи днів, наголосивши, що попри відсутність ударів по місту, небезпека залишається, а головним залишається пильність і дисципліна під час тривог.



Фото: ХМР

«Харків прожив 7 днів без жодного обстрілу», – про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, такий проміжок тиші не означає, що ситуація стала безпечною.

«Це, на жаль, аж ніяк не означає, що стало безпечно: війна триває, ворог – цинічний і безжальний, загроза з неба нікуди не зникла», – підкреслив він.

Водночас мер наголосив, що харків’яни прагнуть, аби життя без вибухів знову стало нормою.

«Але дуже хочеться вірити, що така тиха динаміка – без атак, без людських втрат і без нових руйнувань – знову стане нормою життя харківʼян», – зазначив Терехов.

Окремо він відзначив роботу міських служб.

«Місто продовжує оговтуватися від наслідків попередніх ворожих ударів. Щодня в повну силу працюють комунальники, енергетики, дорожники, ремонтні бригади – кожен на своєму місці. Роботи багато, але ми з нею впораємося», – наголосив міський голова.

Терехов також навів дані щодо повітряних тривог.

«За тиждень у місті повітряна тривога сумарно тривала майже 37 годин. Для порівняння, в області цей показник більш ніж удвічі вищий – понад 80 годин», – уточнив він.

Наприкінці очільник міста ще раз звернувся до харків’ян:

«Попри будь-яку статистику, головне – не втрачати пильності. Ще раз закликаю всіх: якщо звучить сирена, обов’язково йдіть в укриття».

