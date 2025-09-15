15.09.2025 13:51 Рита Парфенова

Підприємство Харкова притягнуть до суду за незаконне користування землею

У Харкові прокуратура вимагає стягнути з підприємства 1,2 млн грн за користування землею без договору

Як повідомляє РЕДПОСТ, Слобідська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Харківської області, вимагаючи від промислового підприємства компенсувати збитки бюджету громади за користування земельною ділянкою без правових підстав.

З'ясувалося, що промислове підприємство без укладеного договору використовувало земельну ділянку площею понад 0,8 га на проспекті Героїв Харкова для обслуговування своїх нежитлових будівель.

Право оренди на землю не оформлювалося, а необхідні платежі до бюджету міста не надходили. У період із грудня 2020 по лютий 2022 року громада недоотримала понад 1,2 млн грн.

Прокуратура встановила, що кошти були безпідставно збережені підприємством, що порушує вимоги статті 206 Земельного кодексу України. Відповідно до цієї норми, використання землі є платним.

Слобідська окружна прокуратура м. Харкова звернулася до суду в інтересах держави з позовом про стягнення вказаних коштів на користь територіальної громади. Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі.

