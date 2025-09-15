15.09.2025 14:32 Рита Парфенова

На Харківщині за тиждень обстрілів зазнали 53 населені пункти

Внаслідок атак загинули двоє людей, 36 постраждали, серед них діти. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи, підприємства та ферми.

Протягом минулого тижня під ударами опинилися щонайменше 53 населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Від обстрілів постраждали 33 людини, ще одна загинула. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмета загинула одна людина, троє отримали поранення, серед них – 11-річний і 12-річний хлопці.

Російська армія застосовувала по Харківщині різні види озброєння: 1 ракету (тип уточнюється), 24 авіабомби, 57 дронів «Герань-2», 10 БпЛА «Молнія», 19 ударних fpv-дронів і 3 безпілотники невстановленого типу.

Найбільших руйнувань зазнав Куп’янський район: пошкоджено щонайменше один багатоповерховий і 25 приватних будинків, ліцей, дитячий садок, 2 підприємства, 3 склади, 5 авто, 5 комбайнів, 2 трактори, машину «швидкої», 12 господарчих споруд, 2 гаражі та електромережі.

В Ізюмському районі зруйновано 2 багатоповерхівки і 17 приватних будинків, школу, складські та господарчі споруди, пошкоджено 2 будівлі ферми, легковий і вантажний автомобілі, а також зафіксовано пожежу лісової підстилки на площі 3 га.

У Харківському районі ворог зруйнував 21 приватний будинок, пошкодив електромережі, залізничну інфраструктуру, будівлі дитячого табору, гараж і автомобіль. Також вигоріла трава на площі 2000 кв. м.

Підрозділи ДСНС ліквідували 29 пожеж, спричинених ворожими ударами, та знешкодили 1114 вибухонебезпечних предметів.

