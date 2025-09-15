    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові перевірили понад 68 тис. димових і вентиляційних каналів у будинках
15.09.2025  15:00   Рита Парфенова

У Харкові перевірили понад 68 тис. димових і вентиляційних каналів у будинках

«Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжує технічні обстеження житлових будинків у межах підготовки до опалювального сезону.

У Харкові обстежили понад 68 тис. димових і вентиляційних каналів

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» проводить перевірку димових і вентиляційних каналів у житлових будинках. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Від початку року спеціалісти підприємства обстежили понад 43 тисячі вентиляційних та понад 25 тисяч димових каналів у будинках комунальної власності.

Станом на зараз у межах підготовки до опалювального сезону проведено перевірку димових каналів у 2,3 тисячі будинків, обладнаних близько 6,5 тисячами газових приладів для опалення.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники Харкова завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими.
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.09 ЖКГ Комунальники Харкова продовжують упорядковувати зелені зони 12.09 ЖКГ Харківські комунальники за тиждень відремонтували понад 100 домофонів 12.09 ЖКГ У Харкові вперше в Україні відремонтували колектор унікальним методом (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 