15.09.2025 15:00 Рита Парфенова

У Харкові перевірили понад 68 тис. димових і вентиляційних каналів у будинках

«Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжує технічні обстеження житлових будинків у межах підготовки до опалювального сезону.

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» проводить перевірку димових і вентиляційних каналів у житлових будинках. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Від початку року спеціалісти підприємства обстежили понад 43 тисячі вентиляційних та понад 25 тисяч димових каналів у будинках комунальної власності.

Станом на зараз у межах підготовки до опалювального сезону проведено перевірку димових каналів у 2,3 тисячі будинків, обладнаних близько 6,5 тисячами газових приладів для опалення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram