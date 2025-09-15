    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканці Харківщини задекларували сотні одиниць зброї та сотні тисяч набоїв
15.09.2025  15:34   Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини задекларували сотні одиниць зброї та сотні тисяч набоїв

Правоохоронці Харківщини надають громадянам можливість узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, тільки жителі Ізюмської громади та району задекларували 218 одиниць зброї та понад 240 тисяч набоїв:
  • 206 автоматів,
  • два пістолети,
  • три нарізні карабіни,
  • комбінована рушниця,
  • шість гладкоствольних рушниць.
 
Мета кампанії, яку проводять правоохорнці - надати громадянам можливість узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.
 
 
Що необхідно для проходження процедури декларування:
  • мати при собі паспорт та ідентифікаційний код;
  • звернутися до сектору контролю за обігом зброї у вашому територіальному підрозділі поліції.
Фахівці дозвільної системи
  • проведуть огляд зброї,
  • здійснять її облік та
  • видадуть документ, що підтверджує факт декларування.
  • повернуть зброю власнику.
 
Декларування - це перший крок до законного володіння зброєю. Після завершення воєнного стану громадяни, які пройшли процедуру декларування, зможуть отримати дозвіл на її зберігання та носіння на законних підставах.
З питань декларування знайденої або отриманої зброї звертайтесь до найближчого підрозділу поліції.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прокуратура вимагає стягнути з підприємства 1,2 млн грн за користування землею без договору.
 
Тэги:  зброя, поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Армія На блокпостах Харкова за серпень вилучили понад 90 одиниць зброї та майже 10 тисяч набоїв (фото) 07.08 Надзвичайні події Арсенали зброї, вибухівка й наркотики: що везли на Харків блокпостами в липні (фото) 30.07 Надзвичайні події У Харкові спіймали молодиків, які вешталися містом та хизувалися зброєю
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 