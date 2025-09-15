15.09.2025 15:34 Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини задекларували сотні одиниць зброї та сотні тисяч набоїв

Правоохоронці Харківщини надають громадянам можливість узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності.

Як повідомляє РЕДПОСТ , тільки жителі Ізюмської громади та району задекларували 218 одиниць зброї та понад 240 тисяч набоїв:

206 автоматів,

два пістолети,

три нарізні карабіни,

комбінована рушниця,

шість гладкоствольних рушниць.

Мета кампанії, яку проводять правоохорнці - надати громадянам можливість узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.

Що необхідно для проходження процедури декларування:

мати при собі паспорт та ідентифікаційний код;

звернутися до сектору контролю за обігом зброї у вашому територіальному підрозділі поліції.

Фахівці дозвільної системи

проведуть огляд зброї,

здійснять її облік та

видадуть документ, що підтверджує факт декларування.

повернуть зброю власнику.

Декларування - це перший крок до законного володіння зброєю. Після завершення воєнного стану громадяни, які пройшли процедуру декларування, зможуть отримати дозвіл на її зберігання та носіння на законних підставах.

З питань декларування знайденої або отриманої зброї звертайтесь до найближчого підрозділу поліції.

