Мешканці Харківщини задекларували сотні одиниць зброї та сотні тисяч набоїв
Правоохоронці Харківщини надають громадянам можливість узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, тільки жителі Ізюмської громади та району задекларували
218 одиниць зброї та понад 240 тисяч набоїв:
-
206 автоматів,
-
два пістолети,
-
три нарізні карабіни,
-
комбінована рушниця,
-
шість гладкоствольних рушниць.
Мета кампанії, яку проводять правоохорнці - надати громадянам можливість узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.
Що необхідно для проходження процедури декларування:
-
мати при собі паспорт та ідентифікаційний код;
-
звернутися до сектору контролю за обігом зброї у вашому територіальному підрозділі поліції.
Фахівці дозвільної системи
-
проведуть огляд зброї,
-
здійснять її облік та
-
видадуть документ, що підтверджує факт декларування.
-
повернуть зброю власнику.
Декларування - це перший крок до законного володіння зброєю. Після завершення воєнного стану громадяни, які пройшли процедуру декларування, зможуть отримати дозвіл на її зберігання та носіння на законних підставах.
З питань декларування знайденої або отриманої зброї звертайтесь до найближчого підрозділу поліції.
