    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'ян запрошують на майстер-клас «Кольори внутрішньої сили»
15.09.2025  16:00   Дмитро Колонєй

Харків'ян запрошують на майстер-клас «Кольори внутрішньої сили»

Стало відомо, скільки харків'ян зможуть взяти участь у заході, який надасть психологічної підтримки у наш складний час.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові відбудеься безоплатна зустріч, де поєднається психологія та творчість, а учасники
  • дізнаються, як працюють афірмації,
  • навчаться формулювати власні підтримуючі висловлювання
  • створять унікальну картину-афірмацію — свій особистий ресурс для щоденного життя.
  • Формат: група з 20 осіб, віком від 20 років
  • Дата: 19 вересня, 16:00
 
Місце проведення повідомимо після реєстрації (безпечне приміщення з укриттям).
 
Зареєструватися можна за посиланням
Реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена
 
Захід організовано командою міського соціального проєкту «Картка харківʼянина» у партнерстві з Благодійним фондом «СпівДія».
 
