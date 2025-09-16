16.09.2025 18:00 Віталій Хіневич
Лісничі розповіли про плани осінньої посадкової кампанії
У планах відновлювати знищений окупантами ліс і в Ізюмському надлісництві, там планується висадити 9 га лісу на безпечних територіях.
Незабаром розпочнеться осіння посадкова кампанія. Лісівники філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП "Ліси України" на Полтавщині та Харківщині уже підготували необхідну кількість посадкового матеріалу для висаджування лісу.
У планах працівників філії висадити понад 3,6 мільйона сіянців деревних порід. Садитимуть цієї осені листяні, а також хвойні насадження. Таким чином будуть формувати листяні ліси, які є стійкішими до засухи та поширення шкідників.
У Харківській області заплановано висадити понад 175 га лісу. Найбільше - у Зміївському надлісництві. Продовжать відновлювати знищений окупантами ліс і в Ізюмському надлісництві, там планується висадити 9 га лісу на безпечних територіях. Решта відновлення буде проводитися після розмінування та обстеження лісових ділянок.
Увесь посадковий матеріал для проведення цих робіт виростили у власних лісових розсадниках.
