16.09.2025 18:00 Віталій Хіневич

Лісничі розповіли про плани осінньої посадкової кампанії

У планах відновлювати знищений окупантами ліс і в Ізюмському надлісництві, там планується висадити 9 га лісу на безпечних територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".

Незабаром розпочнеться осіння посадкова кампанія. Лісівники філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП "Ліси України" на Полтавщині та Харківщині уже підготували необхідну кількість посадкового матеріалу для висаджування лісу.

У планах працівників філії висадити понад 3,6 мільйона сіянців деревних порід. Садитимуть цієї осені листяні, а також хвойні насадження. Таким чином будуть формувати листяні ліси, які є стійкішими до засухи та поширення шкідників.

У Харківській області заплановано висадити понад 175 га лісу. Найбільше - у Зміївському надлісництві. Продовжать відновлювати знищений окупантами ліс і в Ізюмському надлісництві, там планується висадити 9 га лісу на безпечних територіях. Решта відновлення буде проводитися після розмінування та обстеження лісових ділянок.

Увесь посадковий матеріал для проведення цих робіт виростили у власних лісових розсадниках.

